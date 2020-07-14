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«أرامكو» تُطيح بـ«آبل» من حيث القيمة السوقية رغم كورونا

Time منذ 3 ساعات
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«أرامكو» تُطيح بـ«آبل» من حيث القيمة السوقية رغم كورونا

وكالات (صدى):
استطاعت شركة النفط العملاقة أرامكو في أن تحافظ على قيمتها السوقية وتتخطى عملاق التقنية آبل رغم أزمة فيروس كورونا.

وكشف تقرير وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أن عملاق التقنية «آبل» لم يتمكن من تجاوز القيمة السوقية لأارمكو والتي تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية على الرغم من تأثر أسواق النفط العالمية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن "آبل" حققت يوم الاثنين من الأسبوع الحالي مكاسب 4.2 % بقيمة سوقية تزيد على 1.70 تريليون دولار، مقارنة بشركة أرامكو 1.78 تريليون دولار بناء على أسعار التداول الحالية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو محمد 😎 . تراه دايماً يسألني عنك صاحبك إللي قلـت لي راح يجــينا زياره ويــنه. تراني جهـزت الخـرفان و ناقتـين للذباح كرامـه لصاحبك وجـه الخير . لاتطول عـلانا يا ابو محمد تراه إذا زعل راح يشيل بيت الشعر ويرحل عني .
ابو عمار
ابو محمد اضن ان اسمه عندنا الطرذوذ اللي يضهر وقت الربيع لكن ما تأكله البل ولا الاغنام واكيد اخوي راعي الددسن يعرف اكثر مني
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
ابو عمار
هههههههههه الله يهديك العلم تطور وادوات المنع كثيره
وافي
هذا حكم بني علمان وليس القاضي اسأل الله ان يطهر البلاد من شركم

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