«أرامكو» تُطيح بـ«آبل» من حيث القيمة السوقية رغم كورونا

وكالات (صدى):
استطاعت شركة النفط العملاقة أرامكو في أن تحافظ على قيمتها السوقية وتتخطى عملاق التقنية آبل رغم أزمة فيروس كورونا.
وكشف تقرير وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أن عملاق التقنية «آبل» لم يتمكن من تجاوز القيمة السوقية لأارمكو والتي تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية على الرغم من تأثر أسواق النفط العالمية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن "آبل" حققت يوم الاثنين من الأسبوع الحالي مكاسب 4.2 % بقيمة سوقية تزيد على 1.70 تريليون دولار، مقارنة بشركة أرامكو 1.78 تريليون دولار بناء على أسعار التداول الحالية.