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النصر يواصل تدريباته على فترتين
منذ 46 دقيقة
1388
نواف السالم (صدى):
واصل فريق النصر تدريباته اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.
وتضمنت التدريبات تدريبات تكتيكية، وتمارين لياقية متنوعة.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافيـها ويرحــم حالــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
سوسن
😂😂هدي يا ميو هدي لاتطيرين في العجة تراه "تمثيل"😛 اللي عنده "خصوصية" صحيحة مايظهرها للآخرين.. هالنوعية متأكدين إن فيه بعض ناس (مهفات) ومستوى الغيرة عندهم غير طبيعي وأدناة حركة أوكلمة تؤثر فيهم وتحركهم. تصدقين ياميو إن بعض النساء من كثر ماهي خفيفة تتأثر حتى من مجرد إنها تشوف واحد مع وحدة (زوجين) بس تغار من شوفتهم ماشين مع بعض وهي ماتدري عن ظروفهم في البيت ـ طايرين في عجة (القشور) الله لاتبلاني.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جتك يا قليل الخاتمه لو انت مكانها ستلمتك واهتمت فيك
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