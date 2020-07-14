سواريز: «الريال حسم اللقب ونركز على دوري الأبطال»

ماجد محمد (صدى):
قال اللاعب لويس سواريز نجم برشلونة إنه يشعر بخيبة الأمل بعد ضياع الدوري الإسباني من فريقه.
وقال سواريز في تصريحات :"خسارتنا لليغا ليست بسبب تقنية الـ VAR، نحن تركنا اللقب يهرب من أيدينا، لا يوجد أعذار".
وأضاف: ”يجب أولا أن ننتقد أنفسنا، جعلنا اللقب يفلت بين يدينا، الآن من أجل هيبة برشلونة علينا الفوز في آخر مباراتين ثم التركيز على دوري الأبطال".
وتابع: ”الضربة القاضية كانت أمام سيلتا فيغو، مع هدف أسباس في الدقائق الأخيرة، لقب الليغا حُسم بشكل كبير لريال مدريد، علينا التركيز على لقب دوري أبطال أوروبا، من أجل هيبة اسم نادي برشلونة".
وأردف: ”ضد إسبانيول لم نلعب جيداً، ضد بلد الوليد لعبنا شوطا أول جيدا لكن في الثاني انخفض مستوانا بسبب ارتفاع مستوى الخصم،
كما تحدث المهاجم الأوروغواياني عن العديد من الأمور المهمة في حوار آخر مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ التي ستنشره كاملا في عددها، يوم الأربعاء.