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المرور : تراكم مخالفات 20 ألف ريال فأكثر يُحال للمحكمة في حال رفض السداد

Time منذ 9 دقائق
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المرور : تراكم مخالفات 20 ألف ريال فأكثر يُحال للمحكمة في حال رفض السداد

الرياض (صدى):
حذرت الإدارة العامة للمرور، من تراكم المخالفات على السائق و(قيمتها 20 ألف ريال فأكثر)، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، يُبلَّغ بوجود السداد خلال 30 يومًا.

وقالت إدارة المرور في حسابها الرسمي على "تويتر": "تنص المادة الـ(٧٥) من نظام المرور، الفقرة الـ(٣)، على أنه يجب تنبيه المخالِف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، ويُبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافيـها ويرحــم حالــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
سوسن
😂😂هدي يا ميو هدي لاتطيرين في العجة تراه "تمثيل"😛 اللي عنده "خصوصية" صحيحة مايظهرها للآخرين.. هالنوعية متأكدين إن فيه بعض ناس (مهفات) ومستوى الغيرة عندهم غير طبيعي وأدناة حركة أوكلمة تؤثر فيهم وتحركهم. تصدقين ياميو إن بعض النساء من كثر ماهي خفيفة تتأثر حتى من مجرد إنها تشوف واحد مع وحدة (زوجين) بس تغار من شوفتهم ماشين مع بعض وهي ماتدري عن ظروفهم في البيت ـ طايرين في عجة (القشور) الله لاتبلاني.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جتك يا قليل الخاتمه لو انت مكانها ستلمتك واهتمت فيك

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