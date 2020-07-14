طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير أن مدافع مايكون يسعى للحصول على مُخالصة نهائية من ناديه التركي للتوقيع مع النصر.
وتألق مايكون بقميص النصر في الموسم الحالي، حيث شارك في 26 مباراة بجميع المسابقات "الدوري الوطني وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".
وذكرت التقارير أن المدير الفني البرتغالي للنصر، أن فريقه قادر على تعويض مايكون، وتحدث المدرب البرتغالي، بشأن العناصر المُتاحة والمطلوبة، لتعويض المدافع البرازيلي، الذي قد يرحل رسميًا من النادي، بسبب "تعنت" نادي جلطة سراي، للاستغناء عنه بنهاية الإعارة.