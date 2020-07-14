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المرور: استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1500
Comment 3
المرور: استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة

الرياض (صدى):
نصحت الإدارة العامة للمرور، باستخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط؛ لسلامتك وسلامة من حولك.

وأوضحت أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، غرامتها تبلغ 300 إلى 500 ريال.

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أحدث التعليقات

علی
يمكنني مساعدتها
علی
يمكنني مساعدتها
. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر

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