تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
المرور: استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة
منذ 46 دقيقة
1500
3
الرياض (صدى):
نصحت الإدارة العامة للمرور، باستخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط؛ لسلامتك وسلامة من حولك.
وأوضحت أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، غرامتها تبلغ 300 إلى 500 ريال.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
علی
يمكنني مساعدتها
علی
يمكنني مساعدتها
. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
أخر الأخبار
التحالف: الحوثي يستمر في انتهاك القانون الدولي بإطلاق باليستيًا على المدنيين
منذ 22 دقيقة
1362
(ولية عهد السويد) تعرضت للتنمر وفقدت ولاية العهد وقد تصبح ملكة بريطانيا
منذ 32 دقيقة
1329
عصبت عليها بسبب التصوير وقت القيادة
منذ 33 دقيقة
526
مزحهم ثقيل مع العريس
منذ 34 دقيقة
463
حادث مؤلم في موكب زواج
منذ 34 دقيقة
288
سرقة عيني عينك
منذ 35 دقيقة
268
مايكون يسعى للحصول على مُخالصة نهائية من ناديه التركي للتوقيع مع النصر
منذ 36 دقيقة
1469
ردة فعل طفل القرد بعد العودة لوالدته
منذ 36 دقيقة
359
المرور: استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة
منذ 46 دقيقة
1500
الجوازات توضح إمكانية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية وصلاحيتها أقل من 14 شهرًا
منذ 51 دقيقة
1614