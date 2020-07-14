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السجن لصاحبة «سورة كورونا» بعد إساءتها للقرآن الكريم

Time منذ 4 ساعات
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السجن لصاحبة «سورة كورونا» بعد إساءتها للقرآن الكريم

تونس (صدى):
أصدرت محكمة تونسية، حكمًا بالسجن ستة أشهر على المدوّنة آمنة الشرقي، بتهمة نشر نص عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مسيئًا للإسلام".

وكانت آمنة الشرقي، قد نشرت تدوينة في مايو الماضي سمّتها "سورة كورونا"، لتثير جدلًا واسعًا، فتحت على إثره الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وأحيل الموضوع إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قبل أن يصدر الحكم بالسجن.

وكان النص المنشور يحاكي شكل الآيات القرآنية في المصحف، وهو ما تم اعتباره " تحريفا للقرآن واستفزازا لمشاعر التونسيين " ، بينما اعتبره آخرون حرية رأي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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