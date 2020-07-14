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«الفراج» يٌعلق على إلغاء ترخيص «بي إن سبورت» ويُطالب بـ «شبكة سعودية»

Time منذ 57 دقيقة
Views 1864
«الفراج» يٌعلق على إلغاء ترخيص «بي إن سبورت» ويُطالب بـ «شبكة سعودية»

نواف السالم (صدى):
حرص الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، على التعليق على قرار الهيئة العامة للمنافسة بمعاقبة شركة ‏مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.

وقال عبر "تويتر" : "بعد هذا القرار لم يعد هناك منفذ قانوني لبث المسابقات الدولية أو دوريات إنجلترا وإسبانيا في المملكة".

وأضاف: "هذا يفتح الطريق أمام ظهور شبكة سعودية وإطلاق منطقة حقوق سعودية خارج حقوق الشرق الأوسط، مشهد انتظره الإعلام السعودي منذ 10 سنوات بعد بيع قنوات Art .. كمشاهد أترقب البديل في بلادي".

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أحدث التعليقات

علی
يمكنني مساعدتها
علی
يمكنني مساعدتها
. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر

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