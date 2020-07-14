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القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية بالمنطقة الشرقية

Time منذ ساعة
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القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية بالمنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبو 47 قضية جنائية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال أمن ) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

علی
يمكنني مساعدتها
. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه عندها كل تي اللغات وتبغيها تجي تطارد اب الحبنه

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