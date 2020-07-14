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المملكة تدين انتهاكات ميانمار ضد الروهينجا

Time منذ ساعة
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المملكة تدين انتهاكات ميانمار ضد الروهينجا

الرياض (صدى):
أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والممارسات العنصرية وجرائم الإبادة واستمرار استهداف الروهينجا.

ودعا رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة أمام مجلس حقوق الأنسان، إلى بذل قصارى الجهود لإيقاف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن تلك مسؤولية مشتركة يجب علينا وعلى جميع وكالات وأجهزة الأمم المتحدة أن تشارك فيها.

و‎أكد البلوي دعم المملكة لقضية الروهينجا، مطالبًا حكومة ميانمار بالتوقف التام عن تلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري، وكذلك ضمان الوصول غير المقيد لوكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في راخين، والتعاون التام مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بميانمار.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه عندها كل تي اللغات وتبغيها تجي تطارد اب الحبنه
. راعــي الـددســـن .
أبك تطشـر زواج بابو طيرهم الموتر فوق السحابو .

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