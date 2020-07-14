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إيران تعدم 3 محتجين على غلاء البنزين

Time منذ ساعة
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إيران تعدم 3 محتجين على غلاء البنزين

طهران (صدى):
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تأييد حكم إعدام 3 معتقلين على خلفية احتجاجات غلاء البنزين، مما أثار غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، وسط مطالب بإلغاء تلك الأحكام فورًا.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق 3 مواطنين، على صلة باحتجاجات غلاء البنزين.

وقالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ قبل أيام، إن المحاكم الإيرانية أصدرت أو أيّدت 4 أحكام إعدام على الأقل منذ أواخر يونيو 2020، متصلة بالاحتجاجات المتكررة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي على مدى العامين الماضيين.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه عندها كل تي اللغات وتبغيها تجي تطارد اب الحبنه
. راعــي الـددســـن .
أبك تطشـر زواج بابو طيرهم الموتر فوق السحابو .

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