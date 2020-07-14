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غوارديولا: «رئيس الدوري الإسباني حسود»

Time منذ ساعة
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غوارديولا: «رئيس الدوري الإسباني حسود»

وكالات (صدى):
علق غوارديولا على قيام مواطنه خافيير تيباس، بانتقاد قرار محكمة التحكيم الرياضي بإلغاء عقوبة منع الـ "سيتزن" من اللعب لمدة عامين في دوري أبطال أوروبا.

وكان تيباس قد انتقد المحكمة وقال إنها لم تكن على قدر المسؤولية في القرار الذي اتخذته، بل وطالب بضرورة مراجعة هوية الهيئة التي يجب أن تتحمل مسؤولية البت في مثل هذه الشؤون.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عند سؤاله بخصوص هذه المسألة: تيباس "يحسد" الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدرب ساخراً: "ربما يجب علينا في المرة المقبلة أن نستشيره حول الهيئة أو الجهة التي يجب أن نتوجه إليها"

وتابع غوراديولا: "عليك أن تركز في الدوري الإسباني، سيد تيباس، سنشارك العام المقبل في دوري الأبطال لأننا نستحق المشاركة فيه".

وألغت محكمة التحكيم الرياضي الاثنين، عقوبة منع مانشستر سيتي من اللعب لمدة عامين في دوري الأبطال التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في فبراير الماضي بسبب مخالفته المفترضة لقواعد اللعب المالي النظيف.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه عندها كل تي اللغات وتبغيها تجي تطارد اب الحبنه
. راعــي الـددســـن .
أبك تطشـر زواج بابو طيرهم الموتر فوق السحابو .

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