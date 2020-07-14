أحمد الشهري يطالب المستأجرين بطلب تخفيض في الإيجارات وإلا ترك المنزل

الرياض (صدى):
طالب الاقتصادي أحمد الشهري، المستأجرين بطلب تخفيض في الإيجارات، مضيفًا: " وإذا لم يتعاون معك المالك، أترك له منزله، لأن تعويض مستأجر آخر لن يأتي بسرعة " .
وأضاف في رسالة إلى المضاربين، أن "أي أرض تباع بمبلغ 375 ريال عليها ضريبة وأي تأخير في دفع الضريبة عليها غرامة " .
وعن رسوم الأراضي، قال: " اعتقد أن المرحلة التالية قريبة، لأن ازمة السكن أزمة محتكرين ومضاربين وتعطيش احتكاري وليست قدرة أجور عامة على الشراء لمعظم المواطنين في المدن الرئيسية " .
كما وجه رسالة إلى المستثمر العقاري، قائلًا: " مستوى الأسعار العام للإيجارات في انخفاض وأي محاولة لإرهاق الناس بسبب عقارك سيكون جزء من الماضي، كل آثار السياسات الماضية ستظهر بقوة منذ هذا الشهر يوليو 2020 م - أما عام 2021 سيكون عام خير بإذن الله وانفراج في الازمة السكنية " .