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أحمد الشهري يطالب المستأجرين بطلب تخفيض في الإيجارات وإلا ترك المنزل

Time منذ ساعة
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أحمد الشهري يطالب المستأجرين بطلب تخفيض في الإيجارات وإلا ترك المنزل

الرياض (صدى):
طالب الاقتصادي أحمد الشهري، المستأجرين بطلب تخفيض في الإيجارات، مضيفًا: " وإذا لم يتعاون معك المالك، أترك له منزله، لأن تعويض مستأجر آخر لن يأتي بسرعة " .

وأضاف في رسالة إلى المضاربين، أن "أي أرض تباع بمبلغ 375 ريال عليها ضريبة وأي تأخير في دفع الضريبة عليها غرامة " .

وعن رسوم الأراضي، قال: " اعتقد أن المرحلة التالية قريبة، لأن ازمة السكن أزمة محتكرين ومضاربين وتعطيش احتكاري وليست قدرة أجور عامة على الشراء لمعظم المواطنين في المدن الرئيسية " .

كما وجه رسالة إلى المستثمر العقاري، قائلًا: " مستوى الأسعار العام للإيجارات في انخفاض وأي محاولة لإرهاق الناس بسبب عقارك سيكون جزء من الماضي، كل آثار السياسات الماضية ستظهر بقوة منذ هذا الشهر يوليو 2020 م - أما عام 2021 سيكون عام خير بإذن الله وانفراج في الازمة السكنية " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مافهمت من سرق من .❓.
ايمن
ملاحظه. لا اريد منها اي مقابل بس قبل يتواصلون يكون مجهزين زيت زيتون - وحية البركه . وتمر المدينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ابرد يقلون فيه حر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه عندها كل تي اللغات وتبغيها تجي تطارد اب الحبنه
. راعــي الـددســـن .
أبك تطشـر زواج بابو طيرهم الموتر فوق السحابو .

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