الصحة المصرية: إصابة 12 ولا وفيات في حريق ماسورة البترول

وكالات (صدى):
كشفت وزارة الصحة المصرية، عن إصابة ١٢ مواطنًا ولا وفيات إثر الحريق الذي شبَّ في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، موضحًا أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وأوضح مقطع فيديو، لقطات مروعة لتصاعد الدخان الكثيف على مساحة واسعة، بالإضافة إلى استمرار الانفجارات في السيارات التي طالها الحريق.