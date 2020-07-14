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الصحة المصرية: إصابة 12 ولا وفيات في حريق ماسورة البترول

Time منذ 10 ساعات
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الصحة المصرية: إصابة 12 ولا وفيات في حريق ماسورة البترول

وكالات (صدى):
كشفت وزارة الصحة المصرية، عن إصابة ١٢ مواطنًا ولا وفيات إثر الحريق الذي شبَّ في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، موضحًا أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأوضح مقطع فيديو، لقطات مروعة لتصاعد الدخان الكثيف على مساحة واسعة، بالإضافة إلى استمرار الانفجارات في السيارات التي طالها الحريق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
............ الاسطوانيه ....^^
ابو محمد 😎
واذا انفجرت هذي القنبله الاسطزانيه ، اما حادث او حراره .............؟؟ .. اطن يصير صاحبها مفرووم ناعم ..
احمد الحفظي /ابو فارس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معالج بالرقية الشرعية وعلى استعداد للوقوف معاها ولكن بشرط وجود محرم معاها اثناء جلسات الرقية الشرعية احمد الحفظي/ ابو فارس جوال ٠٥٤٠٥٠٣٦٠٤

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