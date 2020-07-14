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ماكرون يدافع عن وزير داخليته المتهم بالاغتصاب

Time منذ 50 دقيقة
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ماكرون يدافع عن وزير داخليته المتهم بالاغتصاب

وكالات (صدى):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ألا يتحول وزير الداخلية الجديد جيرالد دارمانين إلى ضحية حكم في الشوارع" بعد الاحتجاجات على تعيينه لأنه يخضع للتحقيق في اتهام بالاغتصاب.

ونفى دارمانين الادعاء بأنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس معه في العام 2009 عندما طلبت مساعدته بمسح سجلها الجنائي، ورفض القاضي القضية ضده بعد إسقاط تحقيق أولي في الادعاء.

وقال مصدر قضائي لـ“رويترز“ الشهر الماضي، إن محكمة الاستئناف في باريس، أمرت بإعادة فتح التحقيق على الرغم من عدم العثور على أدلة جديدة.

وخرجت مئات النساء إلى شوارع باريس، الأسبوع الماضي، للاحتجاج على ترقية دارمانين من وزير الميزانية في تعديل حكومي، قائلات إنه لا ينبغي السماح له بتولي منصب رفيع، وطالبن باستقالته.

وعندما سُئل عن الوزير خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، قال ماكرون إنه اجتمع معه لمناقشة الادعاء.

وقال ماكرون:“إذا اتُّهم شخص ما، ولم يحاكم، يصبح بطريقة ما ضحية حكم في الشوارع أو على الشبكات الاجتماعية(…) ديمقراطيتنا تغير طبيعتها وتصبح ديمقراطية رأي“.

وأضاف: "بالنسبة لفرنسا، أريد أفضل ما في بلادنا، ولا أريد أسوأ ما في المجتمع الأنجلو ساكسوني".

وسيقرر قاضي التحقيق الآن ما إذا كانت هناك قضية تستحق فتح تحقيق رسمي فيها في الادعاء ضد "دارمانين" الذي يبلغ من العمر 37 عامًا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تسلم يخوي ابو محمد 😎 . شـهاده غالـيه منك ياغالي عسى ربـي يحفـظك ويطـول عمـرك . وكل ماقلته صحيح كأنك معنا بالبـر وياليت أتشرف بوجودك معنا . ولاتنسى تجيب معـك اخـونا واضح وصريح و إللي يعـز عــلاكـم . أبشروا بكبسة الضبان والمندي اللباني ومقلقل جرابيع على شحم حاشي .
ابو محمد 😎
الله يستر .. .. إرشادات طيبه ومهمه ...
ابو محمد 😎
سالفة اللي قال // مادرينابك ..
ابو محمد 😎
ابعدوا عن مجرى السيل يا رجاجيل ..
سلسبيل
المراءه مابتكون بعقلها عند رؤيه شريك حياتها او حبيبها مع انثى اخرة ...ليس لانه غالي عليها أو عزيز ولكن عشان كرامتها وعزه نفسها بتنجرح كثير وبتنزف ..بس انا كانثى بسأل ..ليش وحده بتنحط بكذه موقف تروح حاطه قهرها بالأنثى الثانيه سواء حبببه أو زوجه ثانيه ؟؟؟؟ ليش ما تحط حرتها وانتقامها من الرجل الي فتح باب المغازله واندمج وباع العشره وخاين وما وفى بعهوده لها اصلا ؟ وهاذي الحاله ادعوني اني انصح كل امراءه تعرضت الغدر والخيانه انها تنسحب بهدوء وتوفر اعصابها لانه مابستاهلها ...واذا قضيه انه الشريك الثالث رح يتهنا بزوجها وحبيبها فخليكي مطمانه متل ماخانك رح يخونها ....ودمتم

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