نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مختص يوضح آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات

Time منذ 10 دقائق
Views 1355
بالفيديو.. مختص يوضح آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات

علي القحطاني (صدى):
أوضح المختص في نظام المرور، مساعد الربيش آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات.

ولفت إلى أن الآلية تنص على أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين.

وأضاف أنه تم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذي الحجة 1441هـ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

أخر الأخبار

آخر ما قامت به الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا قبل غرقها في بحيرة ”بيرو“
آخر ما قامت به الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا قبل غرقها في بحيرة ”بيرو“
Time منذ 16 ثانية Views 999
سعد الخثلان يُحذر القادرين من تأجيل فريضة الحج (فيديو)
سعد الخثلان يُحذر القادرين من تأجيل فريضة الحج (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1114
بالفيديو.. مختص يوضح آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات
بالفيديو.. مختص يوضح آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات
Time منذ 10 دقائق Views 1355
إصابات في حادث مروري على طريق "خليص-المدينة"
إصابات في حادث مروري على طريق "خليص-المدينة"
Time منذ 16 دقيقة Views 1336
بالفيديو .. قصة شاب استهتر بكورونا ففقد حياته
بالفيديو .. قصة شاب استهتر بكورونا ففقد حياته
Time منذ 18 دقيقة Views 356
خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة "أبشر"
خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة "أبشر"
Time منذ 21 دقيقة Views 1703
يا فرحتها بالخطوبة
يا فرحتها بالخطوبة
Time منذ 23 دقيقة Views 454
الإمارات: إجراءات المقاطعة ضد قطر ستبقى سارية المفعول
الإمارات: إجراءات المقاطعة ضد قطر ستبقى سارية المفعول
Time منذ 24 دقيقة Views 1430
ما صدقت خبر بالتخرج
ما صدقت خبر بالتخرج
Time منذ 24 دقيقة Views 237
فتاة ومهارة خطيرة
فتاة ومهارة خطيرة
Time منذ 25 دقيقة Views 295