متحدث الاتحاد: تواجد عبدالمجيد السواط في النادي " مجرد زيارة ودية "

ماجد محمد (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، أن تواجد عبدالمجيد السواط في النادي مساء أمس الاثنين، كان "مجرد زيارة ودية " .
جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، إذ قال إن " اللاعب لم يدخل المعسكر ولم يتدرب مع الفريق، بل جاء في زيارة ودية لزملائه؛ لأنه من يوم ما وقع لم يرهم، والآن جاء في زيارة ودية وجلس فترة قصيرة ورحل، ولم يدرج ضمن المعسكر أو شيء من هذا القبيل " .
وأضاف: " نرحب بقرار لجنة الاحتراف، ونحن نتبع الاتحاد السعودي فيما يصدر من قرارات ولا نمانع استمرار عبدالمجيد السواط مع التعاون حتى نهاية الموسم، وما أريد الدخول في تفاصيل طالما معروض على جهة قانونية وهي لجنة فض المنازعات وننتظر القرار النهائي، في النهاية اللاعب اتحادي ".
يذكر أن أزمة كبيرة كانت قد اندلعت بين ناديي التعاون والاتحاد؛ إثر انضمام " السواط" إلى معسكر الاتحاد المُقام حاليا في أبها، وظهر اللاعب مرتديا قميصه.
من جانبه، أعلن التعاون عن قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، عن قرارٍ يقضي بعودة اللاعب إلى تدريبات الفريق، على أن تحال قضية تمديد عقده مع النادي وتوقيعه عقدا جديدا مع اتحاد جدة إلى غرفة فض المنازعات، الموسم المقبل، كما اعتبر النادي في بيان له أن ما فعله اللاعب مخالف للأنظمة.