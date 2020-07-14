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متحدث الاتحاد: تواجد عبدالمجيد السواط في النادي " مجرد زيارة ودية "

Time منذ 44 دقيقة
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متحدث الاتحاد: تواجد عبدالمجيد السواط في النادي " مجرد زيارة ودية "

ماجد محمد (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، أن تواجد عبدالمجيد السواط في النادي مساء أمس الاثنين، كان "مجرد زيارة ودية " .

جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، إذ قال إن " اللاعب لم يدخل المعسكر ولم يتدرب مع الفريق، بل جاء في زيارة ودية لزملائه؛ لأنه من يوم ما وقع لم يرهم، والآن جاء في زيارة ودية وجلس فترة قصيرة ورحل، ولم يدرج ضمن المعسكر أو شيء من هذا القبيل " .

وأضاف: " نرحب بقرار لجنة الاحتراف، ونحن نتبع الاتحاد السعودي فيما يصدر من قرارات ولا نمانع استمرار عبدالمجيد السواط مع التعاون حتى نهاية الموسم، وما أريد الدخول في تفاصيل طالما معروض على جهة قانونية وهي لجنة فض المنازعات وننتظر القرار النهائي، في النهاية اللاعب اتحادي ".

يذكر أن أزمة كبيرة كانت قد اندلعت بين ناديي التعاون والاتحاد؛ إثر انضمام " السواط" إلى معسكر الاتحاد المُقام حاليا في أبها، وظهر اللاعب مرتديا قميصه.

من جانبه، أعلن التعاون عن قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، عن قرارٍ يقضي بعودة اللاعب إلى تدريبات الفريق، على أن تحال قضية تمديد عقده مع النادي وتوقيعه عقدا جديدا مع اتحاد جدة إلى غرفة فض المنازعات، الموسم المقبل، كما اعتبر النادي في بيان له أن ما فعله اللاعب مخالف للأنظمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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