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حائل تسجل أعلى رقم في حالات التعافي من فيروس كورونا بالمنطقة

Time منذ 54 دقيقة
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حائل تسجل أعلى رقم في حالات التعافي من فيروس كورونا بالمنطقة

حائل (صدى):
كشف تقرير وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، أن منطقة حائل سجلت أعلى رقم في حالات التعافي بالمنطقة ومحافظاتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حائل 681 حالة تعافٍ جديدة، توزعت كالتالي: " 590 حالة تعافِ في مدينة حائل، و 31 حالة في محافظة بقعاء، و 17 حالة في محافظة الشملي، و14 حالة في محافظة الحائط، و 14 حالة في محافظة الشنان، و 8 حالات في محافظة موقق، و 7 حالات في محافظة الغزالة " .

كما شهدت المنطقة ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس، بعدد 126 حالة، توزعت كالتالي: " مدينة حائل بواقع 112 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 4 حالات، ومحافظة سميراء 3 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة ".

 

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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