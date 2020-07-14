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نظام البيئة الجديد يحظر البيع أو الترويج للموارد الطبيعية بالمملكة

Time منذ ساعة
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نظام البيئة الجديد يحظر البيع أو الترويج للموارد الطبيعية بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إنه بموجب نظام البيئة الجديد سيتم تأسيس 5 مراكز بيئية.

وتضمنت المراكز الاتي: (المركز الوطني للأرصاد -المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر-المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي -المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -المركز الوطني لإدارة النفايات).

وينص النظام على حظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة.

ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، أوتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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