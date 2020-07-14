أوبك: نتوقع ارتفاعا قياسيا على النفط في 2021

علي القحطاني (صدى):
كشفت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميًّا في 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
وقالت " أوبك " في تقريرها : سيظل أقل من مستويات 2019؛ على افتراض احتواء "كوفيد-19" خاصة في الاقتصادات الكبيرة؛ مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر، والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة.
وأكدت المنظمة أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021؛ مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ"كورونا".