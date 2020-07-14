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السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة وابتعاده عن لقب "الليغا"

Time منذ ساعة
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السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة وابتعاده عن لقب "الليغا"

وكالات (صدى):
سلط تقرير نشرته صحيفة AS الإسبانية الضوء عن الأسباب التى أدت لتراجع أداء فريق برشلونة لدرجة جعلته يبتعد عن الفوز بلقب "الليغا" مقارنة بمنافسه ريال مدريد.

وأكد التقرير أن الفريق يعيش في فوضى عارمة، وعدم التزام بعض اللاعبين لقواعد النادي الداخلية التى تم وضعها لتحسين أوضاعه.

ونوه التقرير بأن فترة المدربين غوارديولا ولويس إنريكي كانت من أكثر الفترات التى شهدت انضباط داخل برشلونة، كما تم توقيع العقوبات بحق المخالفين من اللاعبين.

وأضاف أن سياسة تجنب العقاب وتفضيل لغة الحوار التى لجأ إليها مدرب الفريق الحالي، كيكي سيتين، لم يكتب لها النجاح.

وأكد أن بعض اللاعبين خالفوا مدونة الانضباط ومنهم اللاعب بيكيه الذى كان على دراجة كهربائية ودون خوذة، كما وثق مؤخراً مقطع فيديو له يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة في مستنقع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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