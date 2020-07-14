السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة وابتعاده عن لقب "الليغا"

وكالات (صدى):
سلط تقرير نشرته صحيفة AS الإسبانية الضوء عن الأسباب التى أدت لتراجع أداء فريق برشلونة لدرجة جعلته يبتعد عن الفوز بلقب "الليغا" مقارنة بمنافسه ريال مدريد.
وأكد التقرير أن الفريق يعيش في فوضى عارمة، وعدم التزام بعض اللاعبين لقواعد النادي الداخلية التى تم وضعها لتحسين أوضاعه.
ونوه التقرير بأن فترة المدربين غوارديولا ولويس إنريكي كانت من أكثر الفترات التى شهدت انضباط داخل برشلونة، كما تم توقيع العقوبات بحق المخالفين من اللاعبين.
وأضاف أن سياسة تجنب العقاب وتفضيل لغة الحوار التى لجأ إليها مدرب الفريق الحالي، كيكي سيتين، لم يكتب لها النجاح.
وأكد أن بعض اللاعبين خالفوا مدونة الانضباط ومنهم اللاعب بيكيه الذى كان على دراجة كهربائية ودون خوذة، كما وثق مؤخراً مقطع فيديو له يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة في مستنقع.