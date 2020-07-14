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صدور حكم "العدل الدولية" باختصاص "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من قطر

Time منذ ساعة
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صدور حكم "العدل الدولية" باختصاص "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من قطر

ماجد القزيز (صدى):
أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، اليوم الثلاثاء، بيانًا تؤكد فيه صدور حكماً من محكمة العدل الدولية في لاهاي يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة والبحرين والإمارات ومصر القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

و عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، موضحة أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الايكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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