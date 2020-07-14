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شاهد.. أردوغان يسرق أموال أوروبا بحجة «اللاجئين» ويضعها في جيوب «المرتزقة»

Time منذ ساعة
Views 1493
شاهد.. أردوغان يسرق أموال أوروبا بحجة «اللاجئين» ويضعها في جيوب «المرتزقة»

أنقرة (صدى):
يُهلل الرئيس التركي في كثير من خطاباته بدعمه للاجئين على أراضيه، ملوحًا بأن يقي الدول الأوروبية من تسلل اللاجئين إليهم.

وتقوم أوروبا بدعم السلطان العثماني بالأموال الهائلة من أجل توفير حياة آمنة للاجئين، إلا أنه في الحقيقة تنتهي هذه الأموال في جيوب المرتزقة السوريين والذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب قواتها وسرقة ثروات الدولة العربية.

وقال موقع "روج إنفو" الفرنسي إن الأموال الأوروبية التي تحصل عليها تركيا من دول الاتحاد الأوروبي تذهب إلى جيوب المرتزقة السوريين في ليبيا وعائلاتهم؛ حيث نقلت حتى الأن 13 ألف عنصر مقابل ألفي دولار أمريكي.

ويعيش اللاجئون على الأراضي التركية حياة صعبة مليئة بالصعاب والعراقيل والتهديد لسلامهم وآمنهم طوال الوقت، وهو ما يظهر بين حين وأخر من الفيديوهات المٌسربة عن إهانة التركيين للاجئين على أراضيهم ومحاولات طردهم.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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