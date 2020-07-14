«الصرامي» يرفض وضع هدف العويران في استفتاء الأسيوي: «غير مقبول»

ماجد محمد (صدى):
رفض المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي، اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهدف نجم الشباب والمنتخب سعيد العويران في كأس العالم ضمن استفتاء عبر موقعه الإلكتروني.
وقال "الصرامي" عبر "تويتر" : "استفتاء الاتحاد الآسيوي لاختيار أفضل هدف قاري سجل في المونديال العالمي فكرة رائعة، ولكن وضع هدف سعيد العويران ضمن القائمة غير مقبول".
وتابع: "فهدف النجم السعودي الكبير وضعه FIFA ضمن أفضل الأهداف التي سجلت على مر العصور جنب لجنب لهدف ماردونا في إنجلترا وهدف بيليه في منتخب السويد".
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة بأهداف القارة المرشحة لجائزة الأفضل في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، وشهدت تواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول، سعيد العويران وفهد الغشيان.
وكان سعيد العويران قد سجل هدفًا تاريخيًا في شباك المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خلال كأس العالم 1994، ليقود المنتخب السعودي لتحقيق الفوز بهدف؛ ليمنح الأخضر التأهل إلى دور الـ16.