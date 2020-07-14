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«الصرامي» يرفض وضع هدف العويران في استفتاء الأسيوي: «غير مقبول»

Time منذ ساعتين
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«الصرامي» يرفض وضع هدف العويران في استفتاء الأسيوي: «غير مقبول»

ماجد محمد (صدى):
رفض المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي، اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهدف نجم الشباب والمنتخب سعيد العويران في كأس العالم ضمن استفتاء عبر موقعه الإلكتروني.

وقال "الصرامي" عبر "تويتر" : "استفتاء الاتحاد الآسيوي لاختيار أفضل هدف قاري سجل في المونديال العالمي فكرة رائعة، ولكن وضع هدف سعيد العويران ضمن القائمة غير مقبول".

وتابع: "فهدف النجم السعودي الكبير وضعه FIFA ضمن أفضل الأهداف التي سجلت على مر العصور جنب لجنب لهدف ماردونا في إنجلترا وهدف بيليه في منتخب السويد".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة بأهداف القارة المرشحة لجائزة الأفضل في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، وشهدت تواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول، سعيد العويران وفهد الغشيان.

وكان سعيد العويران قد سجل هدفًا تاريخيًا في شباك المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خلال كأس العالم 1994، ليقود المنتخب السعودي لتحقيق الفوز بهدف؛ ليمنح الأخضر التأهل إلى دور الـ16.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
ثريا
والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل لما تصير تروح لعند المصحف وما تقدر تلمسوا او تلمسوا واقرأ وتحس عيونك ما تشوف بوضوح رغم انك كنت دايما اقرأهم وتصير تصلي وماتحس بلدة الصلاة وتسجد وتحس روحك بتطلع وتصرع وانت تصلي أصعب شعور والاكثر من هذا الشي الوساوس وتحس نفسك مثل المجنون وان الناس كلها تتكلم عنك وهو مافي احد داري بك تكره حتى امك تكلمها واخوانك بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يجعلها في ميزان حسناتنا
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب

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