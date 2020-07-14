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وادي العيون المائية بتبوك آية من آيات الله (صور)

Time منذ ساعتين
Views 1196
Comment 1
وادي العيون المائية بتبوك آية من آيات الله (صور)
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
واحد منصف
هكذا المجامعات الغربية مذيعة تستضيف رجلا ثم تقوم معه بعلاقة محرمة ثم ترجع الى زوجها وعندنا يقولون ان التحرش والاغتصاب ينتشر بين العرب
القرشي
واشترطت الإدارة أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة !!! سيارة تالفة منتهية الصلاحية خردة كوم حديد ويشترط أن تكون الإستمارة سارية !!! شرط غريب عجيب والله .
ابوهلال الهلال
لأن صدى عالميه والهلال عالمي💙💙💪🏻💪🏻

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