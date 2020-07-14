غاريث بيل يثير الجدل بتصرفات غريبة (فيديو)

وكالات (صدى):
أثارت التصرفات الغربية التى قام بها غاريث بيل، نجم ريال مدريد، الكثير من الجدل على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر اللاعب في مقطع فيديو ومعه ورقة استخدمها كمنظار، وعندما شاهد عدسات الكامير موجهة إليه ابتسم بحركة ضاحكة.
وشهدت المباراة التى أقيمت يوم أمس بين فريقه أمام غرناطة تكرار لنفس التصرفات الغربية التى سبق وأن قام بها اللاعب من قبل.
ومن جهته، رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب، على الانتقادات التى وجهت إليه، حيث أوضح أن اللاعب يعلم أن الكاميرات مسلطة عليه سواء كان يلعب في المباراة أو جالساً على مقعد البدلاء، لذلك يحاول أن يعطي وسائل الإعلام مادة يعملون عليها.