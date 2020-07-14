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غاريث بيل يثير الجدل بتصرفات غريبة (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1552
غاريث بيل يثير الجدل بتصرفات غريبة (فيديو)

وكالات (صدى):
أثارت التصرفات الغربية التى قام بها غاريث بيل، نجم ريال مدريد، الكثير من الجدل على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو ومعه ورقة استخدمها كمنظار، وعندما شاهد عدسات الكامير موجهة إليه ابتسم بحركة ضاحكة.

وشهدت المباراة التى أقيمت يوم أمس بين فريقه أمام غرناطة تكرار لنفس التصرفات الغربية التى سبق وأن قام بها اللاعب من قبل.

ومن جهته، رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب، على الانتقادات التى وجهت إليه، حيث أوضح أن اللاعب يعلم أن الكاميرات مسلطة عليه سواء كان يلعب في المباراة أو جالساً على مقعد البدلاء، لذلك يحاول أن يعطي وسائل الإعلام مادة يعملون عليها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
ام صقر
والله انا وزوجي كمان زيها 20سنة لاخلفة عندنا ولارزقة في معنا وكل شيء عندنا مخربط وحسبي الله ونعم الوكيل كل يوم قرا سورة البقرة وسورة الواقعة ونشغل سورة يس في البيت
القرشي
واشترطت الإدارة أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة !!! سيارة تالفة منتهية الصلاحية خردة كوم حديد ويشترط أن تكون الإستمارة سارية !!! شرط غريب عجيب والله .
ابوهلال الهلال
لأن صدى عالميه والهلال عالمي💙💙💪🏻💪🏻
ابوهلال الهلال
ياعمري ياالهلال العالمي وياعمري ياسبق العالميه 💙💙💪🏻💪🏻

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