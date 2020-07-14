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إصابة عدد غير محدود من القوات التركية إثر انفجار في سوريا

Time منذ 13 ساعة
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إصابة عدد غير محدود من القوات التركية إثر انفجار في سوريا

دمشق (صدى):
زرع مسلحون سوريون قنبلة على جانب طريق قرب دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا اليوم الثلاثاء، تسبب انفجارها في إصابة ثلاثة جنود روس وآخرين أتراك، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان : أن روسيا ألغت الدورية بعد الانفجار الذي وقع قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب ودمر ناقلة جند مدرعة روسية وأخرى تركية، وفقًا لـ"رويترز"

وأضافت أن عددًا غير محدد من القوات التركية أصيب أيضًا.

وبينت الوزارة أن روسيا تنقل معداتها من المنطقة، وتجلي قواتها إلى قاعدة حميميم الجوية حيث سيتلقى بعضهم العلاج.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن التأكد من صحته ونشرته وكالة الإعلام الروسية، انفجارًا شديدًا قرب رتل من المركبات المدرعة، بينما كانت تسير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
............ الاسطوانيه ....^^
ابو محمد 😎
واذا انفجرت هذي القنبله الاسطزانيه ، اما حادث او حراره .............؟؟ .. اطن يصير صاحبها مفرووم ناعم ..
احمد الحفظي /ابو فارس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معالج بالرقية الشرعية وعلى استعداد للوقوف معاها ولكن بشرط وجود محرم معاها اثناء جلسات الرقية الشرعية احمد الحفظي/ ابو فارس جوال ٠٥٤٠٥٠٣٦٠٤

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