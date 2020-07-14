يورجن كلوب: كنا محظوظين بمحمد صلاح وليفربول استفاد من إيقاف مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بطل البريميرليج لهذا الموسم، على تأثير الدولي المصري محمد صلاح في الفريق، إذ سيخوض صلاح مباراته 150 مع ليفربول في كافة المسابقات، عندما يلتقي آرسنال في استاد الإمارات في لندن.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ” لقد لعب 50 مباراة في الموسم، عدد كبير، كنا محظوظين لأنه كان بإمكانه لعبها ولم يصب بأذى " ، مضيفًا: " لقد كنت إيجابيا للغاية في اللحظة التي اتضح فيها أننا تعاقدنا معه، أتذكر حديثنا عندما التقينا وجها لوجه وتحدث عن مركزه المفضل على اليمين “.
وأضاف كلوب، عن الكرواتي ديان لوفرين، قائلاً: ” أصيب بضع مرات لكنه لعب لنا مباريات رائعة، إنه جزء مهم من الفريق، لدينا 4 مدافعين وكنا بحاجة إليهم دائما. غالبا ما يكون هناك لاعب موثوق به كثيرا، لا يوجد شيء آخر نقوله، لوفرين هو لاعب في ليفربول، ونحن بحاجة إليه “ .
كما علق على رفع الإيقاف الأوروبي عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بالقول: ” سعيد بأن سيتي سيلعب في دوري الأبطال الموسم القادم. لو استمر الإيقاف لخاض الفريق 10 أو 12 لقاء أقل، بهذا الوضع لا أحد كان سيفوز بالدوري الممتاز غيرهم “ .