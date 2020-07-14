نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

يورجن كلوب: كنا محظوظين بمحمد صلاح وليفربول استفاد من إيقاف مانشستر سيتي

Time منذ 6 دقائق
Views 1119
يورجن كلوب: كنا محظوظين بمحمد صلاح وليفربول استفاد من إيقاف مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بطل البريميرليج لهذا الموسم، على تأثير الدولي المصري محمد صلاح في الفريق، إذ سيخوض صلاح مباراته 150 مع ليفربول في كافة المسابقات، عندما يلتقي آرسنال في استاد الإمارات في لندن.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ” لقد لعب 50 مباراة في الموسم، عدد كبير، كنا محظوظين لأنه كان بإمكانه لعبها ولم يصب بأذى " ، مضيفًا: " لقد كنت إيجابيا للغاية في اللحظة التي اتضح فيها أننا تعاقدنا معه، أتذكر حديثنا عندما التقينا وجها لوجه وتحدث عن مركزه المفضل على اليمين “.

وأضاف كلوب، عن الكرواتي ديان لوفرين، قائلاً: ” أصيب بضع مرات لكنه لعب لنا مباريات رائعة، إنه جزء مهم من الفريق، لدينا 4 مدافعين وكنا بحاجة إليهم دائما. غالبا ما يكون هناك لاعب موثوق به كثيرا، لا يوجد شيء آخر نقوله، لوفرين هو لاعب في ليفربول، ونحن بحاجة إليه “ .

كما علق على رفع الإيقاف الأوروبي عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بالقول: ” سعيد بأن سيتي سيلعب في دوري الأبطال الموسم القادم. لو استمر الإيقاف لخاض الفريق 10 أو 12 لقاء أقل، بهذا الوضع لا أحد كان سيفوز بالدوري الممتاز غيرهم “ .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

أخر الأخبار

استخدمِ اللافندر لعلاج البشرة وتنظيفها
استخدمِ اللافندر لعلاج البشرة وتنظيفها
Time منذ دقيقتين Views 1038
يورجن كلوب: كنا محظوظين بمحمد صلاح وليفربول استفاد من إيقاف مانشستر سيتي
يورجن كلوب: كنا محظوظين بمحمد صلاح وليفربول استفاد من إيقاف مانشستر سيتي
Time منذ 6 دقائق Views 1119
رجل يعاقب زوجته بوحشية
رجل يعاقب زوجته بوحشية
Time منذ 9 دقائق Views 210
فزعة غير وسط السيول
فزعة غير وسط السيول
Time منذ 10 دقائق Views 169
طفل كاد يتوفى امام والدته
طفل كاد يتوفى امام والدته
Time منذ 11 دقيقة Views 165
مهندس بناء عصبي بزيادة
مهندس بناء عصبي بزيادة
Time منذ 11 دقيقة Views 160
إصابة شخص في حادث مروري بجدة
إصابة شخص في حادث مروري بجدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1288
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 13 دقيقة Views 155
الأهلي يستأنف تدريباته قريبا
الأهلي يستأنف تدريباته قريبا
Time منذ 19 دقيقة Views 1273
حجز ناشطة أساءت للجالية المصرية
حجز ناشطة أساءت للجالية المصرية
Time منذ 23 دقيقة Views 582