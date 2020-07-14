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مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة من التقلبات الجوية

Time منذ ساعتين
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مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة من التقلبات الجوية

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة وذلك بالحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج إلا عند الضرورة وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني

هنا

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف.😱.
القرشي
واشترطت الإدارة أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة !!! سيارة تالفة منتهية الصلاحية خردة كوم حديد ويشترط أن تكون الإستمارة سارية !!! شرط غريب عجيب والله .
ابوهلال الهلال
لأن صدى عالميه والهلال عالمي💙💙💪🏻💪🏻
ابوهلال الهلال
ياعمري ياالهلال العالمي وياعمري ياسبق العالميه 💙💙💪🏻💪🏻
ابوهلال الهلال
لأن الهلال عالمي وسبق عالميه 🤗🤗💙💪🏻

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