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فتاة تشنق نفسها تأثرا بلعبة الحوت الأزرق

Time منذ 5 ساعات
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فتاة تشنق نفسها تأثرا بلعبة الحوت الأزرق

دمشق (صدى):
إنتحرت فتاة سورية، تبلغ من العمر 13 عاما، بشنق نفسها في حي الحمدانية بمحافظة حلب، نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، إن الفتاة أقدمت على شنق نفسها على شرفة منزلها بواسطة حبل أثناء غياب والديها، حيث كشفت التحقيقات بأن سبب قيامها بذلك هو تأثرها بلعبة "الحوت الأزرق"، مبينة أن اللعبة تطلب من لاعبيها أن يستسلموا لقوانين اللعبة وطلباتها بالقيام برمي أنفسهم من أماكن مرتفعة أو شنق أنفسهم ليكونوا أقوى من الحيتان الزرقاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، وخاصة صغار السن الذين يلعبون مثل هذه الألعاب ولا يعلمون خطورتها، تجنبا لإلحاق الأذى بهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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