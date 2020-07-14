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مانشستر سيتي يدخل مجددًا في دائرة الشبهات

Time منذ 30 دقيقة
Views 1367
مانشستر سيتي يدخل مجددًا في دائرة الشبهات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن استمرار رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في التحقيق في الوضع المالي لنادي مانشستر سيتي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أصدر مؤخراً عقوبات ضد النادي بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن النادي تقدم باستئناف وتم إلغاء قرار حرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين وتخفيض العقوبات إلى 10 ملايين يورو فقط بعدما كانت 30 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن استمرار تلك التحقيقات ستجعل مانشستر سيتي مهدداً مرة أخرى بفرض عقوبات ضده، مضيفة أنه لم يتم تحديد موعد معين بشأنه إنتهاء التحقيقات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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