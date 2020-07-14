مانشستر سيتي يدخل مجددًا في دائرة الشبهات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن استمرار رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في التحقيق في الوضع المالي لنادي مانشستر سيتي.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أصدر مؤخراً عقوبات ضد النادي بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن النادي تقدم باستئناف وتم إلغاء قرار حرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين وتخفيض العقوبات إلى 10 ملايين يورو فقط بعدما كانت 30 مليون يورو.
وأكدت التقارير أن استمرار تلك التحقيقات ستجعل مانشستر سيتي مهدداً مرة أخرى بفرض عقوبات ضده، مضيفة أنه لم يتم تحديد موعد معين بشأنه إنتهاء التحقيقات.