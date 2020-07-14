تحذير من الإصدارات المعدلة لـ "واتساب"

وكالات (صدى):
كشف تقنيون، أن الإصدارات المعدلة من "واتساب" عرضة لهجمات الوسيط (MITM) ومخاطر أمن الخصوصية، فيما حذر موقع WaBetaInfo الذي يتتبع تغييرات واتساب المستخدمين من استخدام تلك الإصدارات.
كما أكد الموقع في تقرير له، أن استخدام الإصدار المعدل من واتساب لا يحفظ الخصوصية والأمان، موصيًا بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي للتطبيق.
وأوضح التقرير، أن هذه الإصدارات قد تُمكن منشئي المحتوى من تعديل النصوص الخاصة بك بسهولة، وكذلك تعديل أو تغيير أو تحرير النصوص التي أرسلتها.
يشار إلى أن الإصدار المعدل من واتساب يعني النسخة التي تقبل بعض التعديلات التي يجريها المطورون على الملف الأصلي لإضافة أو لإزالة بعض الميزات والخواص والتحديثات.