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تحذير من الإصدارات المعدلة لـ "واتساب"

Time منذ 46 دقيقة
Views 1477
تحذير من الإصدارات المعدلة لـ "واتساب"

وكالات (صدى):
كشف تقنيون، أن الإصدارات المعدلة من "واتساب" عرضة لهجمات الوسيط (MITM) ومخاطر أمن الخصوصية، فيما حذر موقع WaBetaInfo الذي يتتبع تغييرات واتساب المستخدمين من استخدام تلك الإصدارات.

كما أكد الموقع في تقرير له، أن استخدام الإصدار المعدل من واتساب لا يحفظ الخصوصية والأمان، موصيًا بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي للتطبيق.

وأوضح التقرير، أن هذه الإصدارات قد تُمكن منشئي المحتوى من تعديل النصوص الخاصة بك بسهولة، وكذلك تعديل أو تغيير أو تحرير النصوص التي أرسلتها.

يشار إلى أن الإصدار المعدل من واتساب يعني النسخة التي تقبل بعض التعديلات التي يجريها المطورون على الملف الأصلي لإضافة أو لإزالة بعض الميزات والخواص والتحديثات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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