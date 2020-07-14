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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف مدى صحة تسبُّب المعقمات في تلف الجلد

Time منذ 56 دقيقة
Views 1665
بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف مدى صحة تسبُّب المعقمات في تلف الجلد

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مدى صحة ما يتداول عن المعقمات بأنها خطيرة وتسبب تلف للجلد وأمراض القلب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، إن " هذه المعلومة غير دقيقة، ومبالغ فيها جدًا، الأساس أن غسل وتنظيف اليدين مهم جدًا في هذه الجائحة للحماية من العدوى " .

وأضاف: " يجب الغسل بالماء والصابون أولًا، وفي حال عدم وجود الماء والصابون يكون معنا مُعقم للتأكد من استمرار نظافة اليدين " ، متابعًا: " يمكن الاستفسار من المختصين للذين يعانون من أمراض جلدية أو حساسية " .

كما أعلن عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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