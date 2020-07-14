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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7380.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أملاك, ووفرة, وأنعام القابضة, وشمس, وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة, وزين السعودية, والصقر للتأمين, والأبحاث والتسويق, وعسير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.40% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وزين السعودية، وكيمانول, وأملاك, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والراجحي, وأملاك, وزين السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 447.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم تقاسمتها 799 صفقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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