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«‏الصحة»: تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعة
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«‏الصحة»: تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 7718 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 177560 حالة تعافي، فيما سجلت 40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2283 حالة وفاة.

وأوضح متحدث الصحة، أن أعداد حالات كورنا اليومية في العالم تضاعفت عن بدايته؛ محذرًا من من تداول معلومات عن انتهاء كورونا، لأن الفيروس لازال نشطًا؛ لافتًا إلى استمرار نشاط الجائحة عالميًا وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

وأضاف: " السعودية تستخدم فحوصات دقيقة ، ولا مجال للتشكيك في مراكز الفحص بالسعودية"؛ متابعًا: " هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة" .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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