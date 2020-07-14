بالفيديو.. ريم النجم : أخذت إجازة ولم أعتزل

خالد الظفيري (صدى):
حسمت الإعلامية الكويتية ريم النجم الجدل بعد تردد أخبار مؤخرا بشأن إعتزالها، بأن هذا الكلام غير صحيح ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت النجم، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها “سناب شات: “اشتاقتلكم صارلي فترة مبطلة تليفوني وسنابي وسايبة شكلي كده.. لأني آخر مرة طلعتكم كنت مسوية عملية وتعبانة وصايرة منفوخة ومتينة ونفسيتي تعبانة وكل شيء فيني تعبان”.
وأضافت:”الحمد لله أخذت إجازة مع نفسي من غير تصوير ومن غير شعر ومن غير ميك آب ومن غير أي تكلف.. بس صدقك قلت ليش أنا أكلف نفسي طاقة فوق طاقتي أنا تعبانة ومنفوخة وأسوي حق الناس أني مافيني شيء.. لا ما قدرت أسوي هيك”، موضحة بأنها أخذت إجازة فترددت إشاعات بإعتزالها نهائيا، مردفة ما قلت أني معتزلة.