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"هنقرستيشن" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1644
"هنقرستيشن" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة هنقرستيشن عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات في 16 مدينة على مستوى المملكة .

وأكدت الشركة ان الوظيفة المطلوبة بمسمى " تنفيذي مبيعات " وذلك لحملة البكالوريوس دون تخصص محدد ويفضل درجة الماجيستير ، كما يجب ان يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن عام .

ويمكن التقديم على الوظائف في " الرياض ، ومكة ، والمدينة ،وجازان ، وتبوك ، وسكاكا ، وعرعر ، وجدة ، والدمام ، وحفر الباطن ، والقصيم ، وينبع ، والخرج ، والخفجي ، والأحساء ، والجبيل عبر الراوبط التالية على الترتيب

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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