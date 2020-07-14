"هنقرستيشن" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة هنقرستيشن عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات في 16 مدينة على مستوى المملكة .
وأكدت الشركة ان الوظيفة المطلوبة بمسمى " تنفيذي مبيعات " وذلك لحملة البكالوريوس دون تخصص محدد ويفضل درجة الماجيستير ، كما يجب ان يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن عام .
ويمكن التقديم على الوظائف في " الرياض ، ومكة ، والمدينة ،وجازان ، وتبوك ، وسكاكا ، وعرعر ، وجدة ، والدمام ، وحفر الباطن ، والقصيم ، وينبع ، والخرج ، والخفجي ، والأحساء ، والجبيل عبر الراوبط التالية على الترتيب
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