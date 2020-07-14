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الغامدي: يجب تثقيف الأطفال بفيروس كورونا

Time منذ 30 دقيقة
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الغامدي: يجب تثقيف الأطفال بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أكد استشاري طب نفسي الأطفال ومراهقين وبالغين المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك سميرة علي الغامدي، أن هناك العديد من الخدمات المقدمة لتعزيز الدعم النفسي، ومركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر الرقم 920033360 وكذلك تطبيق قريبون يوجد فيه استشارات نصية وصوتية.

ونصح خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، الأهالي بتثقيف الأطفال على حسب أعمارهم، وإذا أصيب الطفل بكورونا يجب أن يشرح له بشكل مبسط عن طريق قصص أثناء اللعب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
غريب
يامهاجر ماجد سجل بالراس مع المنتخب ٣٣ هدف ممكن تقولي منهو اللاعب الاهلالي الاكثر تسجيل مع المنتخب وكم عدد اهدافة
. راعــي الـددســـن .
يحليلها تبا تبرد على روحها من حرارة جو الكويت .🐫😇.
سوسن
🐑🐑🐐🐐🐏🐏 قرب عيد الأضحى.. وموديهم للسوق.
مر ام
ضيفني استقرام 3hoode_511

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