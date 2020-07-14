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سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي

Time منذ 14 دقيقة
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سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
شهدت الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية تصريحات متعددة بشأن أزمة النادي الأهلي مع لاعبه “دجانيني تافاريس”.

وكان النادي الأهلي قد أصدر يوم أمس بياناً بشأن دجانيني، مؤكداً عدم وجود أى تراكم لرواتب اللاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي، وأن مستحقات اللاعب المتأخرة هي عبارة عن راتب شهر واحد فقط.

وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية سبب فسخ اللاعب لعقده مع نادي الأهلي، حيث ذكرت صحيفة "عكاظ" أن اللاعب اتجه لفسخ التعاقد بعدما قام النادي بخفض راتبه بنسبة 50% ، الأمر الذى دفع بوكيل أعماله لطلب فسخ التعاقد من جانب واحد.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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