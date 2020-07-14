سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
شهدت الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية تصريحات متعددة بشأن أزمة النادي الأهلي مع لاعبه “دجانيني تافاريس”.
وكان النادي الأهلي قد أصدر يوم أمس بياناً بشأن دجانيني، مؤكداً عدم وجود أى تراكم لرواتب اللاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي، وأن مستحقات اللاعب المتأخرة هي عبارة عن راتب شهر واحد فقط.
وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية سبب فسخ اللاعب لعقده مع نادي الأهلي، حيث ذكرت صحيفة "عكاظ" أن اللاعب اتجه لفسخ التعاقد بعدما قام النادي بخفض راتبه بنسبة 50% ، الأمر الذى دفع بوكيل أعماله لطلب فسخ التعاقد من جانب واحد.