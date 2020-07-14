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إصابة شابين إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة

Time منذ 9 دقائق
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إصابة شابين إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت منطقة الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مركبة؛ مما نتج عنه إصابة شابين بإصابات خطيرة ونقلهما إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعه : 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم 997 الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة - العقيق.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وأيضاً القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود إصابتين لشابين، وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافيا لهما ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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