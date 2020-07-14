إصابة شابين إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت منطقة الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مركبة؛ مما نتج عنه إصابة شابين بإصابات خطيرة ونقلهما إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعه : 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم 997 الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة - العقيق.
وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وأيضاً القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود إصابتين لشابين، وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافيا لهما ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.