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إدمان شم رائحة البنزين قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة

Time منذ 10 ساعات
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إدمان شم رائحة البنزين قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف بعض الأطباء النفسيون سبب تفضيل البعض لرائحة الأسيتون أو البنزين والتي وصفوها بـ “إدمان الشم”، ويحدث بسبب المركب الكيميائي الموجود في البنزين، فعندما يصل هذا المركب الكيميائي إلى الدماغ فإنه يعطي إحساس بالدوار وقلّة التركيز بما يشبه الإحساس الناجم عن تناول المخدرات.

وقال الأطباء بأن استنشاق البنزين لفترة طويلة عمدا فإنه يكون خطيرًا، حيث أن بعض الأشخاص يصل معهم إدمان رائحة البنزين .

وأضاف الأطباء بأن الإستمرار البنزين سيصل الى تعمد استنشاق الأبخرة الخارجة منه وهو مما يجعل هذا الشخص عرضة لتطور بعض أنواع السرطان في الدم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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