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المملكة ومصر إلى الأمم المتحدة: «اتفاق تركيا والسراج معدوم الأثر قانونيًا»

Time منذ 16 دقيقة
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المملكة ومصر إلى الأمم المتحدة: «اتفاق تركيا والسراج معدوم الأثر قانونيًا»

علي القحطاني (صدى):
طالبت كل من المملكة ومصر والبحرين واليونان وقبرص، الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وفايز السراج، والخاصة بتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مذكرة شفهية من الدول الخمسة، إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، إذ أكدوا أن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج يعتبر معدوم الأثر قانونياً، ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

وأكدت المذكرة الشفهية، أن القانون الدولي يشترط عدم تسجيل الاتفاقيات الدولية إلا بعد دخولها حيز النفاذ، وهو ما لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و”السراج”، خاصة مع رفض مجلس النواب الليبي لها.

ونوهت المذكرة، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما تضمنه “ اتفاق الصخيرات ” السياسي، مؤكدة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و”السراج” على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد هذا الاتفاق.

وشددت على أنه تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وخرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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