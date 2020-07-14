بالفيديو.. فريق برشلونة وعلى رأسه ميسي يستعرض القميص الجديد

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو قميص نادي برشلونة الجديد، حيث استعرض ليونيل ميسي، وعدد من نجوم برشلونة، بينهم جيرارد بيكيه وبوسكيتس وفرينكي دييونغ، بالإضافة إلى نجمات فريق السيدات، القميص.
وأظهر الفيديو القميص الجديد بالألوان التقليدية الحمراء والزرقاء، مع وجود خطوط رفيعة باللون الأصفر، حيث يحمل تصميما قريبا من قميص النادي في موسم 2010-2011، والذي حقق فيه النادي الكتالوني ثلاثية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.
ونشبت أزمة بين برشلونة وشركة نايكي المصممة للقميص؛ بسبب خطأ ارتكبته الشركة الشهيرة، في إعداد القمصان الجديدة، وتم سحبه من المتاجر، لوجود خطأ في التصنيع، ويرغب برشلونة في بيع القميص الجديد حتى يستطيع جني بعض الأموال التي تخفف من وطأة الخسائر الاقتصادية، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد