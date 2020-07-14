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بالفيديو.. فريق برشلونة وعلى رأسه ميسي يستعرض القميص الجديد

Time منذ 37 دقيقة
Views 1441
بالفيديو.. فريق برشلونة وعلى رأسه ميسي يستعرض القميص الجديد

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو قميص نادي برشلونة الجديد، حيث استعرض ليونيل ميسي، وعدد من نجوم برشلونة، بينهم جيرارد بيكيه وبوسكيتس وفرينكي دييونغ، بالإضافة إلى نجمات فريق السيدات، القميص.

وأظهر الفيديو القميص الجديد بالألوان التقليدية الحمراء والزرقاء، مع وجود خطوط رفيعة باللون الأصفر، حيث يحمل تصميما قريبا من قميص النادي في موسم 2010-2011، والذي حقق فيه النادي الكتالوني ثلاثية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

ونشبت أزمة بين برشلونة وشركة نايكي المصممة للقميص؛ بسبب خطأ ارتكبته الشركة الشهيرة، في إعداد القمصان الجديدة، وتم سحبه من المتاجر، لوجود خطأ في التصنيع، ويرغب برشلونة في بيع القميص الجديد حتى يستطيع جني بعض الأموال التي تخفف من وطأة الخسائر الاقتصادية، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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