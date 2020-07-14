رونالدو يعلن قراره النهائي حول الرحيل عن اليوفنتوس

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء استمرار النجم البرتغالي رونالدو في صفوف اليوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي .
وقالت انه لا صحة للأنباء المتداولة حول رحيل " الدون " عن البوفي بنهاية الموسم الحالي ، وأن "رونالدو" أكد انه لا يفكر في الإنتقال لأي نادي آخر .
وكانت أنباء قد تداولت حول استعداد اليوفنتوس لبيع اللاعب لتعويض الخسائر المالية للنادي بسبب فترة التوقف في بداية الجائحة .
الجدير بالذكر أن "رونالدو " سجل 28 هدف في مسابقة الدوري المحلي ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد عن مهاجم لاتسيو " شيرو إيموبيلي" .