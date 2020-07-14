المصابون بفقر الدم المنجلي أكثر عرضة للإصابة بكورونا

واشنطن (صدى):
كشف الخبراء أن الأشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس كورونا وقد تحدث مضاعفات شديدة جراء الوباء.
وأوضحت الدكتورة جيني هارت، المديرة الإكلينيكية لأمراض الدم / الأورام لدى الأطفال في مستشفى بهيرمان ووالتر سامويلسون" في سيناي في بالتيمور، بأنه يمكن أن يسبب "كوفيد-19" التهابا حادا وإصابة في الرئة،مردفة بأن ذلك يمكن أن يكون له تأثير أكبر على المصابين بمرض فقر الدم المنجلي.
وطالبت الطبيبة بالحفاظ على رطوبة الجسم جيدا وغسل اليدين كثيرا وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز التنفسي".