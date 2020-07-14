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شاهد.. مرتزقة سوريون يرتدون ملابس الشرطة الليبية

Time منذ ساعة
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شاهد.. مرتزقة سوريون يرتدون ملابس الشرطة الليبية

طرابلس (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن ظهور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وهم يرتدون ملابس الشرطة الليبية في كلية جنوب العاصمة طرابلس.

وتبين من خلال الفيديو، تدريب عناصر من المرتزقة يرتدون زي الشرطة الليبية، تمهيداً لالتحاقهم بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ودمجهم، وذلك في تقدم من جانب أنقرة في دعمها لحكومة طرابلس بالمرتزقة لقتال الجيش الليبي، بحسب موقع "العربية. نت" .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس أن دفعة جديدة من المقاتلين المتطرفين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق؛ لافتًا إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16100 من الجنسية السورية بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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