شاهد.. مرتزقة سوريون يرتدون ملابس الشرطة الليبية

طرابلس (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن ظهور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وهم يرتدون ملابس الشرطة الليبية في كلية جنوب العاصمة طرابلس.
وتبين من خلال الفيديو، تدريب عناصر من المرتزقة يرتدون زي الشرطة الليبية، تمهيداً لالتحاقهم بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ودمجهم، وذلك في تقدم من جانب أنقرة في دعمها لحكومة طرابلس بالمرتزقة لقتال الجيش الليبي، بحسب موقع "العربية. نت" .
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس أن دفعة جديدة من المقاتلين المتطرفين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق؛ لافتًا إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16100 من الجنسية السورية بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.