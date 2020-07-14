أحمد الأمير: تجديد "السواط" الأحادي من طرف التعاون غير قانوني

طلال الغامدي (صدى):
علق أحمد الأمير، المختص بالقانون الرياضي الدولي، على أزمة اللاعب عبدالمجيد السواط الذى انضم لمعسكر الاتحاد برغم تأكيد نادي التعاون بعدم قانونية ذلك.
وأوضح أن عقد اللاعب مع التعاون كان يتضمن خيار تجديد أحادي بشرط إبلاغ اللاعب بالتجديد من عدمه بعد دخوله الفترة الحرة.
وأضاف أن تجديد "السواط" الأحادي من طرف التعاون غير قانوني، كما أن النادي لم يمدد تعاقده مع السواط لمدة شهرين.
وأكد أن نادي الاتحاد تعاقد مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، وأن التعاقد معه وكذلك انضمامه لتدريبات النادي يعد إجراء قانوني صحيح.