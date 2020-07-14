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أحمد الأمير: تجديد "السواط" الأحادي من طرف التعاون غير قانوني

Time منذ 59 دقيقة
Views 1440
أحمد الأمير: تجديد "السواط" الأحادي من طرف التعاون غير قانوني

طلال الغامدي (صدى):
علق أحمد الأمير، المختص بالقانون الرياضي الدولي، على أزمة اللاعب عبدالمجيد السواط الذى انضم لمعسكر الاتحاد برغم تأكيد نادي التعاون بعدم قانونية ذلك.

وأوضح أن عقد اللاعب مع التعاون كان يتضمن خيار تجديد أحادي بشرط إبلاغ اللاعب بالتجديد من عدمه بعد دخوله الفترة الحرة.

وأضاف أن تجديد "السواط" الأحادي من طرف التعاون غير قانوني، كما أن النادي لم يمدد تعاقده مع السواط لمدة شهرين.

وأكد أن نادي الاتحاد تعاقد مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، وأن التعاقد معه وكذلك انضمامه لتدريبات النادي يعد إجراء قانوني صحيح.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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