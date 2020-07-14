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بالفيديو.. شرطي أمريكي يضغط على رقبة شاب من أصل إفريقي مجددا

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. شرطي أمريكي يضغط على رقبة شاب من أصل إفريقي مجددا

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو جديد، شرطي أمريكي، وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود، مما تسبب في تجمع عشرات المتظاهرين أمام مركز للشرطة بولاية بنسلفانيا، لتعود قصة جورج فلويد مرة أخرى لأذهان المحتشدين.

وأظهر المقطع 3 ضباط وهم يعتقلون رجلا أسود، بالقرب من مستشفى سانتب لوك بمدينة ألينتاون، وأحدهم يضع ركبته على عنقه، فيما يصرخ شهود العيان قائلين: "إنه يركع على رقبته.. ولا يستطيع التنفس"، لكن الضابط تجاهل لهذه الصرخات واستمر في الضغط على عنق الرجل.

وأكدت إدارة شرطة ألينتاون " أنها على علم بالحادث وتحقق فيه، فيما إنتشر المقطع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، معيدًا للأذهان حادِثة مقتَل جورج فلويد في مايو الماضي، التي أثارت احتجاجات وتظاهرات وأعمال شغب اجتاحت معظم الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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