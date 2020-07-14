بالفيديو.. شرطي أمريكي يضغط على رقبة شاب من أصل إفريقي مجددا

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو جديد، شرطي أمريكي، وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود، مما تسبب في تجمع عشرات المتظاهرين أمام مركز للشرطة بولاية بنسلفانيا، لتعود قصة جورج فلويد مرة أخرى لأذهان المحتشدين.
وأظهر المقطع 3 ضباط وهم يعتقلون رجلا أسود، بالقرب من مستشفى سانتب لوك بمدينة ألينتاون، وأحدهم يضع ركبته على عنقه، فيما يصرخ شهود العيان قائلين: "إنه يركع على رقبته.. ولا يستطيع التنفس"، لكن الضابط تجاهل لهذه الصرخات واستمر في الضغط على عنق الرجل.
وأكدت إدارة شرطة ألينتاون " أنها على علم بالحادث وتحقق فيه، فيما إنتشر المقطع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، معيدًا للأذهان حادِثة مقتَل جورج فلويد في مايو الماضي، التي أثارت احتجاجات وتظاهرات وأعمال شغب اجتاحت معظم الولايات المتحدة.