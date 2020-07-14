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"هيئة الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

Time منذ ساعة
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"هيئة الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

الرياض (صدى):
ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها ومع جميع مسؤولي التوصيل؛ سعيًا لتطوير الخدمات البريدية في المملكة والرفع من جودة الخدمة المقدمة.

وكشفت الهيئة أنها بدأت في التنسيق مع مقدمي الخدمات البريدية منذ إبريل الماضي، بهدف تهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام، كما أنها أبلغت مقدمي الخدمات بتنفيذ هذا الإلزام تدريجيًا، بدءًا بمرحلة توفير وسائل الدفع الإلكترونية في منافذ وفروع تقديم الخدمة منذ الخامس من يوليو الحالي، ثم مرحلة توفير هذه الوسائل مع جميع مندوبي التوصيل ابتداءً من 23 يوليو 2020م.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات في مسيرة تطوير قطاع البريد، وتعزيز التحول الرقمي بخدماته، بما يضمن تنظيم وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ حقوقه من خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل هذه العمليات، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، وإتاحة خياراتٍ متعددةٍ للدفع أمامه.

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أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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