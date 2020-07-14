بالفيديو..هيلاري كلينتون: ترامب قد يتحدى نتائج الإنتخابات ويرفض الخروج من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أثارت هيلاري كلينتون الجدل بتصريحاتها الهجومية على الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب " بشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة .
وقالت "هيلاري " في لقاء تليفزيوني ان "ترامب " قد لا يرحل بسلام في حالة خسارته بالإنتخابات وقد يدعي ان هناك تزوير في الإنتخابات عبر البريد .
كما قالت انه يجب على الحكومة الأمريكية أن تضع سيناريو للتعامل مع "ترامب " الذي قد يرفض مغادرة البيت الأبيض حال خسارته .
كما ألمحت إلى وجود تدخل أجنبي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة وقمع للناخبين .
وكان "ترامب " قد هاجم الإنتخاب عبر البريد بينما أيدته " هيلاري " وأيده " أوباما " سابقاً ، خاصةً في ظل صعوبة الزحام والإصطفاف امام صناديق الإنتخاب بسبب كورونا .