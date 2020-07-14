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بالفيديو..هيلاري كلينتون: ترامب قد يتحدى نتائج الإنتخابات ويرفض الخروج من البيت الأبيض

Time منذ ساعة
Views 1590
بالفيديو..هيلاري كلينتون: ترامب قد يتحدى نتائج الإنتخابات ويرفض الخروج من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أثارت هيلاري كلينتون الجدل بتصريحاتها الهجومية على الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب " بشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة .

وقالت "هيلاري " في لقاء تليفزيوني ان "ترامب " قد لا يرحل بسلام في حالة خسارته بالإنتخابات وقد يدعي ان هناك تزوير في الإنتخابات عبر البريد .

كما قالت انه يجب على الحكومة الأمريكية أن تضع سيناريو للتعامل مع "ترامب " الذي قد يرفض مغادرة البيت الأبيض حال خسارته .

كما ألمحت إلى وجود تدخل أجنبي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة وقمع للناخبين .

وكان "ترامب " قد هاجم الإنتخاب عبر البريد بينما أيدته " هيلاري " وأيده " أوباما " سابقاً ، خاصةً في ظل صعوبة الزحام والإصطفاف امام صناديق الإنتخاب بسبب كورونا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

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